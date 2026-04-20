Piacere Marciano! conquista il pubblico | grande successo per l’edizione primaverile

Il festival “Piacere, Marciano!” si è concluso con risultati positivi, attirando numerosi visitatori nel borgo. L’evento, svoltosi nella giornata di ieri, ha offerto momenti di intrattenimento e approfondimenti culturali, coinvolgendo un pubblico vario e numeroso. La manifestazione ha trasformato il centro storico in un luogo di scambio e socializzazione, confermando l’interesse per iniziative di questo tipo nella zona.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Le attese della vigilia sono state pienamente confermate: “ Piacere, Marciano!” si chiude con un grande successo di pubblico e partecipazione, trasformando per un’intera giornata il borgo in un vivace punto d’incontro tra gusto, cultura e tradizioni. Migliaia di visitatori hanno animato il centro storico, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più apprezzati del territorio. Il “Borgo Culinario”, il mercatino con oltre cento espositori, le attività per famiglie e le aperture culturali hanno saputo coinvolgere un pubblico trasversale, offrendo un’esperienza autentica e immersiva nel cuore della Valdichiana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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