Vinitaly 2026 vini campani ‘a gonfie vele' | grande successo della Regione Campania

La partecipazione della Regione Campania al Vinitaly 2026 si è conclusa con un'ampia presenza di operatori, buyer e giornalisti. La manifestazione si è svolta a Verona dal 12 al 15 aprile, e il bilancio iniziale evidenzia un buon riscontro per i vini campani. La regione ha portato una significativa rappresentanza di produttori e aziende vinicole, attirando attenzione e interesse nel settore.

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Un primo bilancio positivo arriva dalla partecipazione della Campania al Vinitaly 2026 (Verona, 12-15 aprile), con un'ampia presenza di operatori, buyer e giornalisti. 170 aziende, 2.000 etichette, in uno spazio espositivo di 5.600 mq ispirato all'America's Cup, e curato dall'Assessorato all'Agricoltura e dall'Assessorato alle Attività Produttive della Regione, in collaborazione con Unioncamere Campania e la Camera di Commercio di Napoli. Numerose le iniziative già realizzate: dal grande successo del fuorisalone 'Vinitaly and the City' al centro storico, alle masterclass sold out in fiera, fino agli incontri su export, sostenibilità ed enoturismo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly 2026, vini campani ‘a gonfie vele': grande successo della Regione Campania "Tra Rocìo e Iannone amore a gonfie vele": l'indiscrezione che anticipa la prossima mossa della coppiaSolo ieri Rocío Muñoz Morales parlava così a proposito di Andrea Iannone: "Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga". Leggi anche: Progetto Malupa a gonfie vele C.C.I.A.A Caserta - Vini campani ‘a gonfie vele’ (12.04.26)