Politano-gol il Napoli batte il Milan | i rossoneri salutano lo Scudetto Premiata la squadra che …

Ieri sera allo stadio 'Maradona' si è disputata una partita tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri, terminata con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa. Il gol decisivo è stato segnato da Matteo Politano al 79'. La sfida ha visto un equilibrio tra le forze in campo, con il Napoli che ha portato a casa il risultato e il Milan che ha visto sfumare la possibilità di conquistare lo Scudetto.

Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, al 'Maradona' è andata in scena "una partita che parte scialba, senza mordente. Quasi bloccata. Che poi si accende nel secondo tempo e alla fine premia la squadra che indubbiamente ci ha creduto di più". Il Napoli, senza Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Antonio Vergara, David Neres e i due attaccanti centrali, Romelu Lukaku e Rasmus Højlund, l'ha fatta comunque sua. Evidenti la mano e i meriti dell'allenatore Conte, che con le mosse Alisson Santos e Politano a metà ripresa ha dato uno scossone alla produzione offensiva della propria squadra e trovato la giocata che ha deciso la sfida. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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