Nel corso della partita tra Napoli e Milan, al 34' del secondo tempo, Politano ha segnato il gol decisivo. La vittoria permette al Napoli di ridurre lo svantaggio dall'Inter a sette punti, mentre il Milan vede compromessa la possibilità di contendere lo scudetto. La formazione napoletana ha schierato un 3-4-2-1, con Milinkovic-Savic in porta e diversi giocatori che hanno ottenuto valutazioni equilibrate.

Napoli-Milan 1-0 Marcatore: 34' st Politano Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 6 (40' st Beukema sv), Buongiorno 6, Olivera 6; Gutiérrez 6, Lobotka 6, Anguissa 6, Spinazzola 6.5 (29' st Politano 7.5); De Bruyne 6 (40' st Elmas sv), McTominay 6; Giovane 5.5 (25' st Alisson 6). In panchina: Contini, Meret, Mazzocchi; Gilmour. Allenatore: Conte 7 Milan (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (37' st Loftus-Cheek sv), De Winter 5.5, Pavlovic 6.5; Saelemaekers 6 (17' st Athekame 5.5), Fofana 5.5 (38' st Leão sv), Modric 6, Rabiot 6, Bartesaghi 6; Nkunku 5.5 (29' st Pulisic 6), Füllkrug 5.5 (18' st Gimenez 6). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Politano entra e stende il Milan, Napoli a -7 dall'Inter e i rossoneri salutano lo Scudetto

Politano stende il Milan. Il Napoli scavalca i rossoneri al secondo posto e diventa l'anti-InterNapoli, 6 aprile 2026 – Ieri l'Inter ha vinto, anzi, stravinto contro la Roma, lanciando un forte segnale scudetto a Milan e Napoli, le prime due...

Napoli-Milan 1-0, Politano entra e stende Allegri: ora Conte è secondoL’Inter era già pronta a godersi il regalo di Pasqua, la sorpresa più dolce dall’uovo che avrebbe fatto felici grandi e piccini nerazzurri.

Temi più discussi: Napoli-Milan 1-0, Politano entra e stende Allegri: ora Conte è secondo; Conte supera Allegri. Politano entra e stende il Milan: quinto successo di fila per il Napoli, ora secondo (-7 dall'Inter); Politano stende il Milan, Napoli secondo a -7 dall'Inter; Politano stende il Milan e riporta il Napoli 2° in classifica.

Politano entra e stende il Milan, Napoli a -7 dall'Inter e i rossoneri salutano lo scudettoNapoli-Milan 1-0 Marcatore: 34' st Politano Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 6 (40' st Beukema sv), Buongiorno 6, Olivera 6; Gutiérrez 6, Lobotka 6, Anguissa 6, Spinazzola 6.5 (29' st ... msn.com

Matteo Politano stende il Milan e confeziona il sorpasso: Napoli secondoIn campo da pochi minuti, Matteo Politano firma l'1-0 con cui il Napoli diventa prima inseguitrice dell'Inter, il Milan è ora a -2 punti. sportal.it

Entra al 74' La decide cinque minuti dopo MATTEO POLITANO #NapoliMilan #SerieAEnilive #DAZN x.com

Politano entra dalla panchina e decide lo "spareggio" del Maradona: il Napoli batte il Milan, Conte sorpassa Allegri e si porta a -7 dall'Inter capolista - facebook.com facebook