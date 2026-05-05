Il comitato di Vinco e Pavigliana ha denunciato il Comune, affermando che le promesse fatte alle frazioni sono state deluse. Secondo i rappresentanti locali, le promesse di interventi e miglioramenti non sono state mantenute. La mancanza di illuminazione pubblica nelle aree interessate ha creato situazioni di disagio e preoccupazioni per la sicurezza dei residenti. La questione ha suscitato critiche e richieste di intervento da parte delle comunità coinvolte.

? Cosa scoprirai Quali promesse specifiche ha tradito l'amministrazione verso queste frazioni?. Come influisce la mancanza di illuminazione sulla sicurezza dei residenti?. Perché i progetti di riqualificazione sono stati spostati altrove?. Chi deve rispondere del degrado ambientale e delle discariche abusive?.? In Breve Criticità riguardano viabilità Pavigliana-Vinco-Spirito Santo e illuminazione strade secondarie.. Necessità manutenzione cunette e rinnovo reti idriche e fognarie locali.. Emergenza gestione rifiuti e discariche abusive nelle frazioni coinvolte.. Mancato rispetto impegni presi durante precedenti tavoli di confronto comunali.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinco e Pavigliana: il comitato attacca il Comune: “Siamo illusi

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