Il 7 maggio alle 18:30 si terrà al Teatro di Villa Lazzaroni un concerto dedicato ai 24 Capricci di Paganini, interpretato dal violinista Vincenzo Bolognese. L’evento prevede l’esecuzione integrale di questa composizione, nota per la difficoltà tecnica e la complessità musicale. Il pubblico potrà ascoltare la performance del violinista che si esibirà in questa vasta raccolta di brani.

Cosa: Il concerto violinistico integrale dei 24 Capricci di Niccolò Paganini. Dove e Quando: Al Teatro di Villa Lazzaroni il 7 maggio alle ore 18:30. Perché: Un’occasione rara per assistere dal vivo all’esecuzione completa di una delle opere più complesse e “diaboliche” della storia della musica. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica classica e del virtuosismo tecnico. Il protagonista di questa serata straordinaria è Vincenzo Bolognese, violinista di fama internazionale e profondo conoscitore dell’opera paganiniana, che si misurerà con una delle sfide più temute e affascinanti del repertorio per arco: l’esecuzione integrale dei 24 Capricci di Niccolò Paganini.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Vincenzo Bolognese e l’impresa dei Capricci di Paganini

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