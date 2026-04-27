Vincenzo Bolognese e i 24 Capricci di Paganini

Il violinista Vincenzo Bolognese sta eseguendo l’integrale dei 24 Capricci per violino solo di Paganini. L’evento si svolge in una sala dedicata alle esibizioni musicali dal vivo. La performance include tutte le composizioni del compositore italiano, note per la difficoltà tecnica e la complessità artistica. Bolognese ha iniziato l’esecuzione e proseguirà fino alla conclusione dell’intera raccolta.

Cosa: Il virtuoso Vincenzo Bolognese esegue l’integrale dei 24 Capricci per violino solo di Niccolò Paganini. Dove e Quando: Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, mercoledì 29 aprile alle ore 18:00. Perché: Un’occasione musicale straordinaria per ascoltare l’intero e impervio ciclo paganiniano suonato in un unico concerto, un’impresa che pochissimi musicisti osano affrontare. Nel vibrante panorama culturale della primavera romana, spicca un appuntamento musicale destinato a lasciare un segno profondo nel cuore degli appassionati e dei neofiti. La prestigiosa stagione concertistica di Roma Sinfonietta accoglie un evento che coniuga l’assoluta maestria tecnica con una straordinaria e viscerale espressione artistica.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Vincenzo Bolognese e i 24 Capricci di Paganini The infamous Sauret cadenza for Paganini Violin Concerto No. 1 Notizie correlate Domani, venerdì 24 aprile, l’inaugurazione del comitato elettorale di Vincenzo CeccarelliArezzo, 23 aprile 2026 – Domani, venerdì 24 aprile, l’inaugurazione del comitato elettorale di Vincenzo Ceccarelli. La guerra e il Sud che non vuole fermarsi: l'editoriale del direttore Vincenzo Di VincenzoLe fiamme in Medio Oriente non accennano a spegnersi, anzi il conflitto allarga i propri confini.