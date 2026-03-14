Kimi Antonelli un bolognese in prima fila in Formula 1 | Ora voglio concludere l’impresa

Da ilrestodelcarlino.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kimi Antonelli, pilota bolognese, si trova ora in prima fila nel mondo della Formula 1. Dopo aver partecipato a numerose gare, il giovane corridore ha dichiarato di voler portare a termine la sua impresa. La sua carriera continua a evolversi tra impegni e competizioni, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi nel campionato. Antonelli ha espresso chiaramente la volontà di proseguire nel suo percorso.

Bologna, 14 marzo 2026 – Il destino già nel nome. Un po’ per caso per la verità ma si sa, a volte il destino ci vede lungo. Il bolognese Andrea Kimi Antonelli è il più giovane pilota a ottenere una pole position in Formula 1. E non poteva essere altrimenti, a proposito di destino, per uno che è cresciuto a pane e motori ed è nato in una terra che risuona come i cilindri dei propulsori dei gioielli a quattro ruote che produce. Da Bologna alla conquista del Circus, dalla Motor Valley alla possibilità di scattare davanti a tutti nel Gran Premio della Cina, seconda gara del Mondiale 2026 di F1. Questo a 19 anni, 6 mesi e 17 giorni, scrivendo così una pagina della storia della competizione motoristica più celebre e prestigiosa al mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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