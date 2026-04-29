Vincent Kompany, ex capitano della nazionale belga e del Manchester City, ha scritto pagine importanti nel calcio internazionale. Dopo aver concluso la carriera da calciatore, ha intrapreso quella da allenatore, seguendo un percorso che ha attirato l’attenzione di molti. La sua esperienza in campo si combina ora con le sue attività da tecnico, confermando la sua presenza nel mondo del calcio anche fuori dal campo.

Vincent Kompany, ex capitano del Belgio e del Manchester City, ha avuto una carriera da grande giocatore e quella da allenatore si sta rivelando altrettanto brillante. Dopo avere preso le redini del Bayern Monaco nel 2024, ha vinto i suoi primi due campionati di Bundesliga con grande facilità. Ieri sera ha dovuto guardare dalla tribuna la semifinale mozzafiato di Champions League contro il PSG (finita 5-4), dato che stava scontando una squalifica di una partita. Se riusciranno a recuperare lo svantaggio di un gol nella partita di ritorno e il Bayern avrà la meglio sullo Stoccarda nella finale della Coppa di Germania a fine maggio, Vincent Kompany conquisterà la prima tripletta del club dal 2020.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Vincent Kompany è una forza della natura, proprio come il suo orologio preferito

Notizie correlate

Vincent Kompany non si separa mai suo cappellino Y-3All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Leggi anche: Charles Leclerc si è sposato in segreto, e ha indossato in assoluto il suo orologio preferito

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Psg-Bayern Monaco, Kompany: Rigore? Non c'era. Una tortura stare sugli spalti; Uno dei segreti del Bayern Monaco è la musica che Vincent Kompany fa ascoltare prima degli allenamenti; Kompany ha fiducia al 100% nel Bayern nonostante la squalifica in panchina; Bayern Monaco, il 17enne Wisdom Mike si addormenta durante il discorso di Vincent Kompany alla squadra.

Psg-Bayern Monaco, Kompany: Rigore? Non c'era. Una tortura stare sugli spaltiCostretto per squalifica a guardare la partita dagli spalti, Vincent Kompany racconta le sue emozioni: E' stata una tortura vedere una partita come questa in tribuna - dice - Pensavo di potermela god ... sport.sky.it

Luis Enrique vs Vincent Kompany è stata l’ennesima sfida tra Nike Air Force 1 e adidas SuperstarPSG-Bayern Monaco finisce 5-4 per i parigini, ma dentro la semifinale di Champions c’è stato anche un altro duello, quello tra Luis Enrique in Air Force 1 e Vincent Kompany in Superstar, con gli allen ... gqitalia.it

Luis Enrique e Vincent Kompany sorridono complici al termine di una sfida che ha regalato calcio allo stato puro. Quando il livello si alza così tanto, anche gli avversari non possono far altro che riconoscersi. Il grande calcio applaude il grande calcio. - facebook.com facebook

La Nazionale del Vaticano è stata ospite nel centro sportivo del Bayern Monaco, Vincent Kompany scherza: “Non è che siete il Borussia Dortmund” #CalcioinPillole #Kompany #BayernMonaco x.com