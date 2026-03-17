Vincent Kompany è noto per indossare sempre il suo cappellino Y-3, che non si stacca mai durante le sue apparizioni pubbliche. Il dettaglio è diventato un tratto distintivo del suo stile, e il cappellino accompagna spesso le sue uscite. La scelta di indossarlo in diverse occasioni ha attirato l'attenzione dei fan e dei media. GQ Italia ha evidenziato questa abitudine nel suo ultimo articolo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Guardando la panchina del Bayern, la prima cosa che colpisce non è tanto cosa indossa Vincent Kompany, ma come lo indossa. Perché di allenatori vestiti bene ce ne sono sempre stati, anche tanti, tra completi sartoriali e giacche perfettamente costruite, solo che il suo modo di stare in quel contesto è diverso, più rilassato, lontano da quell’idea un po’ rigida di eleganza da bordocampo. Kompany ha portato una silhouette che fino a qualche stagione fa sarebbe sembrata fuori posto in panchina, fatta di pantaloni più larghi, volumi morbidi, layering leggero e una palette quasi sempre scura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Vincent Kompany non si separa mai suo cappellino Y-3

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