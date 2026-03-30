Nella giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, è iniziata l’edizione 2026 dell’Atkinsons Monza Open al Villa Reale Tennis. L’evento si svolge fino al 12 aprile e rappresenta un torneo ATP Challenger che si svolge nella città di Monza. La manifestazione internazionale porta nel capoluogo lombardo un appuntamento di grande rilevanza nel mondo del tennis.

Il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile (e fino al 12 aprile), si apre l’edizione 2026 dell’Atkinsons Monza Open, il torneo ATP Challenger del Villa Reale Tennis, l'evento internazionale che porta a nella città di Teodolinda il grande tennis. La kermesse abbinerà varie iniziative volte a promuovere lo sport e il territorio. Ad accogliere i visitatori sarà l'allestimento nel villaggio ospitalità, rinnovato dal punto di vista organizzativo e di visual: non sarà più sviluppato solo all’interno del club, ma anche nei Boschetti Reali. Diventerà un vero Fan Village e proporrà un tour di avvicinamento alla terra rossa dei campioni, con street food e intrattenimento, campi da pickleball, musica e tanto altro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - In Villa Reale l'Atkinsons Monza Open 2026

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