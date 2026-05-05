Villa Pangea abbandonata | l’erba alta trasforma il parco in una giungla

Villa Pangea, ormai lasciata all’abbandono, presenta un parco ricoperto da erba alta e vegetazione incolta. La manutenzione, che dovrebbe essere garantita secondo gli accordi contrattuali, risulta sospesa da tempo. Le ditte incaricate non hanno più svolto le attività previste, sollevando domande sui motivi di questa interruzione e sul rispetto degli impegni contrattuali assunti. La situazione ha trasformato il parco in un’area incolta e trascurata.

? Cosa scoprirai Chi ha permesso che la manutenzione del parco si fermasse così?. Come hanno fatto le ditte incaricate a ignorare i contratti vigenti?. Perché la riqualificazione del 2012 è stata vanificata in pochi anni?. Quali rischi per la sicurezza comporta l'invasione della fauna selvatica?.? In Breve Riqualificazione dell'area avvenuta nel 2012 presso la ex Ghiacciaia.. Incuria causata da diverse amministrazioni e ditte appaltatrici locali.. Degrado del parco dedicato al Generale Carlo Alberto Della Chiesa.. Rischi per sicurezza e igiene per i residenti del borgo.. L’erba alta nei Giardini di Villa Pangea, nell’area della ex Ghiacciaia, segnala oggi una grave incuria che colpisce il parco intitolato al Generale Carlo Alberto Della Chiesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Pangea abbandonata: l’erba alta trasforma il parco in una giungla Notizie correlate Parco Chiavazza: l’erba alta allerta i residenti per fauna e insetti? Cosa scoprirai Quali animali potrebbero spostarsi dal bosco verso le aree gioco? Perché la manutenzione si ferma proprio ai margini dell'area... Degrado a Largo Belvedere: erba altissima nel giardinetto. Il residente: "L'erba alta quanto la fontanella"Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della...