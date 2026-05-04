I residenti di un quartiere segnalano preoccupazioni riguardo alla crescita dell’erba alta nel parco Chiavazza, che si estende vicino alle zone dedicate ai bambini. La vegetazione rappresenta un possibile rifugio per insetti e piccoli animali, sollevando dubbi sulla presenza di fauna selvatica che potrebbe spostarsi dall'area boschiva verso i giochi. La manutenzione del parco appare interrotta proprio ai confini dell’area dedicata ai più piccoli.

? Cosa scoprirai Quali animali potrebbero spostarsi dal bosco verso le aree gioco?. Perché la manutenzione si ferma proprio ai margini dell'area bimbi?. Chi rischia davvero la sicurezza camminando tra l'erba alta?. Come può la vegetazione incolta favorire il passaggio di vipere?.? In Breve Vicinanza al bosco facilita passaggio animali e insetti verso Giardino Atleti Olimpici. Rischio biologico per anziani e bambini coinvolti nelle aree gioco del parco. Manutenzione parziale limitata solo ai margini delle zone destinate all'infanzia. Necessità di sfalcio esteso per creare fascia di rispetto tra parco e bosco. L’erba incolta nel parco di Chiavazza mette in allerta i residenti che frequentano il Giardino Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia per timori legati alla sicurezza e alla presenza di animali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco Chiavazza: l’erba alta allerta i residenti per fauna e insetti

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