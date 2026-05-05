Villa ’fantasma’ Famiglia truffata 43enne a processo

Una villa situata a Monte Argentario, considerata una delle località più apprezzate della costa maremmana, è al centro di un procedimento legale. Una famiglia ha denunciato di essere stata truffata dopo aver prenotato una casa vacanze, effettuando un bonifico di oltre mille euro. Al loro arrivo, hanno scoperto che la villa non era mai stata effettivamente disponibile. Un uomo di 43 anni è stato chiamato a processo per questa vicenda.

MONTE ARGENTARIO Una villa da sogno in una delle località più ambite della costa maremmana, una prenotazione completata con un bonifico da oltre mille euro, e poi, all’arrivo a Monte Argentario, l’amara verità: la casa vacanze non era mai stata disponibile. La vacanza estiva 2024 di una famiglia è stata rovinata da quella che si è rivelata essere una presunta truffa sofisticata, con al centro dell’indagine della Procura di Perugia un 43enne residente nel capoluogo umbro. L’uomo è accusato di aver orchestrato un meccanismo fraudolento sfruttando a suo vantaggio la notorietà e l’affidabilità delle piattaforme di affitti turistici più note. Il raggiro ha preso il via con un annuncio su Airbnb, che promuoveva l’affitto della villa per l’estate.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Villa ’fantasma’. Famiglia truffata 43enne a processo Notizie correlate Truffata da un finto sms e dal numero clonato dei carabinieri: le rubano 3mila euro, denunciato 43enneUn sms allarmante, un finto operatore bancario e la chiamata da un numero clonato, identico a quello della caserma dei Carabinieri di Parma. Segregata in hotel. Costretta a girare video hard per il web. A processo un 43enneLa costringeva a girare film porno per venderli on line, l’avrebbe poi picchiata e costretta a subire atti sessuali, tenendola segregata per ore in... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Villa ’fantasma’. Famiglia truffata 43enne a processo; Villa fantasma al Monte Argentario: famiglia truffata, perugino a processo -. Villa ’fantasma’. Famiglia truffata 43enne a processoMONTE ARGENTARIOUna villa da sogno in una delle località più ambite della costa maremmana, una prenotazione completata con un bonifico da oltre mille euro, e poi, all’arrivo a Monte Argentario, ... lanazione.it Villa fantasma al Monte Argentario: famiglia truffata, perugino a processodi Enzo Beretta Una presunta truffa legata agli affitti turistici online è al centro di un procedimento della Procura della Repubblica di Perugia che ha indagato un perugino di 43 anni. L’uomo – si ap ... umbria24.it notizie in breve, Trevignano | Trevignano. “I segreti di Felice” in primo piano ai “Martedì in Villa” - facebook.com facebook