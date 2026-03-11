Un uomo di 43 anni è stato portato a processo con l’accusa di aver segregato una donna in un hotel di Rimini, costringendola a girare video a luci rosse per il web. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata tenuta in una stanza per diverse ore, picchiata e obbligata a subire atti sessuali contro la sua volontà.

La costringeva a girare film porno per venderli on line, l’avrebbe poi picchiata e costretta a subire atti sessuali, tenendola segregata per ore in una camera di hotel a Rimini. Una lunga sfilza di accuse - che vanno dalla violenza sessuale alle lesioni personali, atti persecutori, sequestro di persona ed estorsione - sono valse l’emissione di un decreto di giudizio immediato a carico di un albanese di 43 anni, difeso dagli avvocati Piero Venturi e Matteo Miniutti. Il 3 luglio prossimo, davanti ai giudici del Collegio di Rimini, si aprirà l’udienza a carico dello straniero, attualmente in carcere a Piacenza a seguito dell’arresto eseguito dalla squadra mobile nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Segregata in hotel. Costretta a girare video hard per il web. A processo un 43enne

Articoli correlati

“Minorenne costretta a video hard”. Imputato condannato già due volte. La Cassazione: “Nuovo giudizio”Perugia, 12 gennaio 2026 – Sarà la Corte d’Appello di Firenze, a cui è stato rinviato il caso dalla Cassazione, a determinare l’entità della pena di...

Segregata in casa, legata al termosifone e costretta a fumare: poteva uscire solo per pulire e cucinareL'incubo vissuto da una donna a Reggio Emilia: il compagno, un 34enne che ora è stato arrestato, la picchiava, la costringeva ad avere rapporti e la...

Altri aggiornamenti su Segregata in hotel Costretta a girare...

Argomenti discussi: Segregata in hotel. Costretta a girare video hard per il web. A processo un 43enne; Segregata, massacrata e violentata in hotel, compagno aguzzino condannato.