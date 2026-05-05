Villa d’Este Style Electric Yachting torna l’evento dedicato alle imbarcazioni elettriche sul Lago di Como

Sul Lago di Como, l’albergo di lusso torna a ospitare la sesta edizione di Villa d’Este Style Electric Yachting, evento dedicato alle imbarcazioni elettriche. La manifestazione si svolge presso l’hotel che fa parte di una catena di strutture di alta gamma e riporta l’attenzione sulla mobilità sostenibile nel settore nautico. L’evento si tiene annualmente e coinvolge diversi esemplari di imbarcazioni elettriche.

Villa d’Este, iconico albergo 5 stelle lusso sul Lago di Como, parte di Villa d’Este La Collezione riaccende i riflettori sulla mobilità del futuro ospitando la sesta edizione di Villa d’Este Style Electric Yachting. L’appuntamento, in programma domenica 10 maggio 2026, si consolida come.🔗 Leggi su Quicomo.it

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