Vigonza arrestata la 70enne che aggredisce il direttore del supermercato

Una donna di 70 anni è stata arrestata a Vigonza dopo aver aggredito fisicamente il direttore di un supermercato. L’episodio è avvenuto mentre si trovava alla cassa, ma non sono state fornite dettagli su cosa abbia scatenato la reazione violenta. La donna è stata fermata dalle forze dell’ordine e portata in caserma. La vicenda sta ora passando al vaglio degli inquirenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la donna a scatenare l'aggressione alla cassa?. Cosa ha scatenato la violenta reazione fisica contro il direttore?. Perché la sicurezza del supermercato non è riuscita a fermarla prima?. Chi deve rispondere della ripetuta vulnerabilità del punto vendita?.? In Breve Donna recidiva ha presentato tre denunce al direttore in un solo mese.. Aggressione fisica con schiaffi e graffi al collo del responsabile del Mega di Busa.. Carabinieri di Vigodarzere hanno arrestato la settantenne per rapina impropria al supermercato.. Soggetto senza fissa dimora ha scambiato ciabatte vecchie con modelli nuovi nel punto vendita.. Ieri intorno all’ora di pranzo, una settantenne senza fissa dimora è stata arrestata al Mega di Busa dopo aver aggredito il direttore del supermercato per sottrarre merce senza pagare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vigonza, arrestata la 70enne che aggredisce il direttore del supermercato Notizie correlate A Vigonza la mostra “La Resistenza tra Ponte di Brenta e Vigonza 1943-1945”E' stata inaugurata ieri 21 febbraio nel foyer del teatro comunale “Quirino De Giorgio” in piazza Zanella a Vigonza, la mostra dal titolo “La... Aggredisce l’infermiera e il medico che interviene, arrestata al Pronto soccorsoTerni, 24 marzo 2026 – Nuova aggressione al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria.