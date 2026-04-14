Il presidente della Repubblica ha espresso forte disappunto per la situazione attuale della Vigilanza Rai, sottolineando che, dopo un anno e mezzo, il servizio pubblico nazionale non ha ancora definito la struttura dei propri organi amministrativi. Ha inoltre evidenziato che la Commissione di Vigilanza non può svolgere pienamente le proprie funzioni a causa di questa incertezza. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulla gestione dell’azienda radiotelevisiva pubblica.

“ Non è accettabile che, dopo un anno e mezzo, al servizio pubblico nazionale manchi ancora l’assetto dei propri organi amministrativi e la Commissione di Vigilanza non sia in grado di esercitare i suoi compiti “. Incontrando una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna con parole nettissime lo stallo della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, i cui lavori sono bloccati da oltre un anno per il boicottaggio del centrodestra, che diserta le sedute a causa del rifiuto dell’opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di viale Mazzini (vacante da ottobre 2024).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vigilanza Rai, Mattarella condanna lo stallo: “Inaccettabile che la Commissione non possa esercitare i suoi compiti”

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