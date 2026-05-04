Candidati musulmani a Vigevano con la Lega Salvini furioso | Non puoi fare un volantino inneggiando Allah

Da virgilio.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini ha espresso forte disappunto riguardo alla presenza di candidati musulmani nella lista della Lega alle prossime elezioni comunali a Vigevano. Il leader della Lega ha condannato pubblicamente l’utilizzo di un volantino che menzionava Allah, definendolo inaccettabile e inadatto. La questione ha suscitato reazioni e commenti tra gli esponenti politici locali, mentre la vicenda ha attirato l’attenzione dei media nazionali.

Il caso dei candidati musulmani a Vigevano con la Lega ha scatenato la furia del leader Matteo Salvini, secondo cui i due rappresentati della comunità islamica “non rappresentano” il partito da lui guidato. “Chi li ha candidati ha sbagliato”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti. La polemica di Salvini sui candidati musulmani a Vigevano Chi sono i candidati musulmani con la Lega a Vigevano La polemica in casa Lega sui candidati musulmani La polemica di Salvini sui candidati musulmani a Vigevano A margine di un sopralluogo a Milano, Matteo Salvini ha affermato in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia Adnkronos che i due rappresentanti della comunità islamica candidati a Vigevano “non rappresentano la Lega“.🔗 Leggi su Virgilio.it

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