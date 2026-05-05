Durante un evento a Vigevano, un esponente della Lega ha affermato che i candidati musulmani inseriti nelle liste locali non rappresentano il partito. La decisione di escludere due candidati è stata presa dalla segreteria nazionale, che ha respinto le candidature approvate a livello locale. La vicenda riguarda le differenze tra le scelte dei vertici nazionali e quelle delle sezioni territoriali, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

? Cosa scoprirai Chi sono esattamente i due candidati esclusi dalle liste?. Perché la segreteria nazionale ha bocciato le scelte dei locali?. Come ha reagito il coordinamento di Vigevano all'errore segnalato?. Quali saranno le conseguenze sulla gestione delle liste elettorali?.? In Breve Salvini distingue fede religiosa dall'uso di simboli islamici in propaganda elettorale.. Candidati Hussein Ibrahim e Hagar Haggag esclusi per divergenza dai valori leghisti.. Responsabilità attribuita ai quadri locali di Vigevano senza commissariamento della sezione.. Materiale con scritte in arabo o immagini di donne velate ritenuto inaccettabile..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini a Vigevano: i candidati musulmani non rappresentano la Lega

La LEGA come il PD: candida islamici che inneggiano ad Allah

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