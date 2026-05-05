Vieste controlli serrati per verifica microchip cucciolate nelle campagne e bracconaggio

A Vieste sono stati rafforzati i controlli da parte della Task Force comunale nell’ambito del progetto “Zero cani in canile”. Le operazioni si concentrano sulla verifica del microchip sugli animali, sulla presenza di cucciolate nelle campagne e sul contrasto al bracconaggio. L’obiettivo è monitorare e prevenire pratiche illegali legate al mondo animale nel territorio locale.

Intensificati i?controlli della Task Force del Comune di Vieste -Assessorato Benessere animale nell' ambito del progetto Progetto "Zero cani in canile".La T.F. è composta dal Nucleo Carabinieri Parco, Nucleo Tutela animale della Polizia Locale e GEV ed opera settimanalmente per il contrasto al vagantismorandagismo canino e per la verifica del rispetto delle norme sulla detenzione degli animali. I controlli sono stati intensificati anche alla luce del ritrovamento di cani da caccia al cinghiale con code tagliate senza chip che fanno ipotizzare azioni di bracconaggio.?L'obiettivo dell'iniziativa è responsabilizzare i proprietari di animali a microchippare i loro cani, ad evitare gravidanze alle femmine e a detenerli correttamente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Vieste, controlli serrati per verifica microchip, cucciolate nelle campagne e bracconaggio Notizie correlate Vieste contro il randagismo: controlli serrati per verifiche microchip e cucciolate nei campiIntensificati i?controlli della task force del Comune di Vieste - Assessorato Benessere animale nell'ambito del progetto Progetto ‘Zero cani in... Avellino, controlli serrati nelle valli dell’Irno e del Sabato: cinque denunceRegione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Carabinieri...