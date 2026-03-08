Nelle valli dell’Irno e del Sabato, i carabinieri hanno intensificato i controlli, denunciando cinque persone. Le operazioni hanno coinvolto unità speciali e hanno portato a sequestri di droga, sanzioni amministrative e segnalazioni. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati per garantire la sicurezza nelle zone interessate.

Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Carabinieri intensificano i servizi sul territorio con l’ausilio di unità speciali: sequestri, sanzioni e segnalazioni per droga Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, seguendo le linee guida del Prefetto Rossana Riflesso, ha intensificato i controlli del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le operazioni si sono svolte sia di giorno che di notte, con l’obiettivo di prevenire reati e intervenire rapidamente in caso di necessità. Centinaia i veicoli e gli automobilisti controllati, con sanzioni elevate per gravi violazioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Avellino, controlli serrati nelle valli dell’Irno e del Sabato: cinque denunce

Valle dell’Irno e del Sabato sotto controllo: denunce e sequestriTempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.

Carabinieri rafforzano i controlli in Valle dell’Irno e Valle del Sabato: lotta a furti e drogaIntensificati i servizi di prevenzione e vigilanza con il supporto delle unità speciali per tutelare sicurezza e legalità sul territorio Il Comando...

Altri aggiornamenti su Avellino controlli serrati nelle valli....

Temi più discussi: Avellino, Festa della Donna: controlli serrati nei locali per garantire la sicurezza; Avellino, furti e reati: anche i reparti anticrimine in città per fermare i raid; Avellino sotto sorveglianza, stretta sui furti: rafforzati i controlli tra città e provincia; Furti nel cimitero di Ariano Irpino, il sindaco intensifica i controlli.

Golfo di Policastro, sigilli a locale della movidaStampa Controlli serrati nella movida del Golfo di Policastro, dove nella notte è scattato il sequestro di un locale durante una festa danzante. I militari della stazione dei carabinieri di Vibonati, ... salernonotizie.it

Controlli NAS tra Salerno, Avellino e Benevento: chiusure, sequestri e sanzioni per 7.500 euroI Carabinieri per la Tutela della Salute del N.A.S. di Salerno, nell’ambito di un servizio coordinato dal Gruppo CC per la Tutela della Salute di Napoli, hanno intensificato i controlli sulla sicurezz ... irpiniaoggi.it

Avellino, minaccia la ex: "Ti scanno", bloccato dalla Polizia in strada Tgr Rai Polizia di Stato - facebook.com facebook

Russo lo fa... L'Avellino batte il Padova nel finale #AvellinoPadova #SerieBKT #DAZN x.com