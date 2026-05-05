Vieni a fare un giro con me Da una proposta sessuale alla rapina | 26enne a un passo dal processo

Una notte di maggio 2022 si svolge nel parcheggio di un supermercato di Jesi, dove un giovane propone un passaggio a una persona, ma l'incontro si trasforma in una rapina. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario contro un 26enne, che rischia ora di essere processato. La sequenza degli eventi ha attirato l'attenzione sulla dinamica tra le due parti coinvolte.

JESI – Inizia con una proposta sessuale e finisce con una rapina. È la notte di maggio 2022 al parcheggio della Coop di viale Gallodoro. Protagonisti un 26enne jesino e un 80enne, anche lui di Jesi. In mezzo, un portafoglio con 70 euro e una prognosi di 8 giorni. Questa mattina l’udienza.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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