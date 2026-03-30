Sabato pomeriggio, un cittadino egiziano di 26 anni è stato arrestato dopo aver tentato di compiere una rapina in un supermercato. L'intervento è stato effettuato dal vicario del questore, che si trovava fuori dall'orario di servizio. L'uomo è stato fermato e denunciato per rapina impropria e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il giovane avrebbe tentato di rubare alcune barrette alimentari e, dopo essere stato scoperto, avrebbe aggredito anche la commessa del supermercato nel tentativo di darsi alla fuga Un intervento anche fuori dall'orario di servizio. È stato quello svolto da Paola Liaci, vicario del questore, che nel pomeriggio di sabato scorso ha consentito di trarre in arresto un cittadino egiziano di 26 anni per i reati di rapina impropria e detenzione di sostanze stupefacenti. Il caso si è verificato al supermercato Pam di via Diaz dove il giovane avrebbe tentato di rubare alcune barrette alimentari e, dopo essere stato scoperto, avrebbe aggredito anche la commessa del supermercato nel tentativo di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Tentata rapina al supermercato sventata dal vicario del questore: 26enne arrestato

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