Si è svolto il primo confronto tra i candidati alla carica di sindaco di Avellino presso la tribuna elettorale della Rai. Insieme, Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa hanno partecipato a un faccia a faccia che ha segnato l'inizio delle sfide elettorali nella città. L'evento ha visto i tre candidati confrontarsi su temi locali, offrendo una prima occasione di dialogo pubblico prima del voto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Primo faccia a faccia tra N ello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa, candidati alla carica di sindaco per la città di Avellino. Questa mattina l’incontro confronto negli studi Rai di via Marconi a Napoli per la registrazione della tribuna elettorale che sarà trasmessa domani, martedì 5 maggio, su Rai 3 alle 13,15 e alle 23.05 su Radio Rai 1 la replica. Rispondendo alle domande della giornalista Lara Martino, si sono sfidati in 37 minuti nel primo dibattito televisivo regionale illustrando la loro idee di città, dai servizi sociali, alle grandi opere alle periferie. Incontro e confronto cordiale tra i tre che, almeno in questa fase, si stanno contraddistinguendo per una campagna elettorale dai toni bassi e nel segno della lealtà.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pizza, Nargi, Festa: il primo “round” alla tribuna elettorale Rai

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