Giordano da aspirante Sindaco a paciere tra Festa Nargi e Pizza

A volte la politica si presenta in modi inaspettati, come nel caso di un uomo che, dopo aver tentato di candidarsi come sindaco, si è visto coinvolto in una situazione che ha portato alla mediazione tra alcune figure pubbliche. La vicenda si è sviluppata in poche ore, portando a un confronto tra le parti che prima sembravano lontane. La storia si svolge in un contesto cittadino e coinvolge personaggi noti nel panorama locale.

Tempo di lettura: 2 minuti A volte la politica trova palcoscenici inaspettati. È quanto accaduto a Borgo Ferrovia, dove una manifestazione teatrale organizzata dall’imprenditore Walter Giordano si è trasformata, almeno per una sera, in un simbolico momento di distensione tra i protagonisti della corsa a Palazzo di Città. All’indomani della presentazione delle liste per la tornata elettorale di Avellino in programma il prossimo 24 e 25 maggio, tra il pubblico erano presenti i tre aspiranti sindaci: Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizz a. Una presenza che già di per sé aveva attirato curiosità e attenzione, ma è stato il finale a sorprendere davvero.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giordano, da aspirante Sindaco a “paciere” tra Festa, Nargi e Pizza Notizie correlate L’abbraccio tra Nargi e Pizza, Festa rimane nel suo quartier generaleUna corsa a tre per un posto da Sindaco che si inserisce in un quadro frammentato, con ben quindici liste complessive e un elettorato sempre più... “Walter Giordano aspirante sindaco del campo largo? Un autocandidato”E’ il duro affondo di Tonino Gengaro, ultimo candidato sindaco del campo largo e riferimento dell’area Schelein. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cava. Il candidato a Sindaco Raffaele Giordano presenta le liste elettorali; CAVA DE’ TIRRENI. RAFFAELE GIORDANO PRESENTA I 144 CANDIDATI DELLE 6 LISTE DELLA SUA COALIZIONE; L’intervista di Radio Play Tag al candidato sindaco Raffaele Giordano; Giordano sindaco, 144 candidati e sei liste: la coalizione di centrodestra si presenta al Complesso di San Giovanni - Il Portico. Avellino, Walter Giordano rinuncia alla candidatura a sindaco per il campo largoWalter Giordano ha annunciato la decisione di rinunciare alla candidatura a sindaco di Avellino per il campo largo. Una scelta, spiega, maturata con senso di responsabilità dopo aver preso atto della ... irpiniaoggi.it Storytimeofficial. . Ai microfoni con GIORDANO ROMOLI - MANAGEMENT CONSULTANT CONS. SISTEMI DI GESTIONE @giordanoromoliconsulente #storytime #canaleitalia #podcast #consulenza #sistemidigestione - facebook.com facebook Terzo posto per la #Juventus Women #Under11 di Mister Giordano alla Dolphins Cup di Rimini. #ForzaJuve x.com