Torino l’arbitro Denis Quarta si infortuna durante la semifinale di Coppa Italia di basket | gara sospesa lascia il campo zoppicando

Durante la semifinale di Coppa Italia di basket a Torino, l’arbitro Denis Quarta si infortuna e lascia il campo zoppicando, causando la sospensione temporanea della partita. L’incidente si è verificato mentre il match era in corso e ha attirato l’attenzione di giocatori e spettatori. Sul campo sono intervenuti i sanitari, che hanno soccorso l’arbitro. La partita riprenderà solo dopo aver accertato le condizioni di Quarta.

Imprevisto alla Inalpi Arena di Torino, dove questa sera, 21 febbraio, stanno andando in scena le semifinali della Coppa Italia di basket maschile. Durante il secondo quarto della gara tra Tortona e Bologna, l'arbitro torinese Denis Quarta (46 anni) si è infortunato e la partita è stata temporaneamente sospesa. Dopo essere stato soccorso a bordo campo, Quarta non è riuscito a continuare la gara e si è allontanato zoppicando, tra gli applausi del pubblico. L'incontro è ripreso dopo una decina di minuti, fino all'arrivo di un nuovo arbitro.