Katana machete e spray al peperoncino nel bagagliaio denunciati due giovani a Benevento

Due giovani tunisini sono stati denunciati a Benevento dopo che è stato trovato nel loro bagagliaio un machete, una katana, coltelli e uno spray al peperoncino. Gli oggetti sono stati sequestrati durante un controllo e i due sono stati accusati di porto abusivo di armi. La vicenda si è svolta nel corso di un'operazione di routine delle forze dell'ordine.

Due giovani tunisini sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere a Benevento. L'episodio è avvenuto durante un controllo di routine della Polizia di Stato, che ha portato al sequestro di numerose armi bianche e di uno spray al peperoncino. Il controllo e la scoperta delle armi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione si è svolta nell'ambito delle consuete attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a contrastare la criminalità diffusa. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato 6 giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 22 anni, che si trovavano a bordo di un'autovettura notata mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nella Contrada San Vito di Benevento.