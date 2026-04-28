Cane chiuso nel bagagliaio a San Giovanni La Punta | decisivo l’intervento dei Carabinieri

Una cittadina ha chiamato il 112 segnalando un cane rinchiuso nel bagagliaio di un’auto a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno aperto il veicolo e liberato l’animale, evitando potenziali rischi per la sua incolumità. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, e l’intervento delle forze dell’ordine si è rivelato determinante per la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Segnalazione al 112 da parte di una cittadina. Momenti di apprensione a San Giovanni La Punta, nel Catanese, dove l’intervento rapido dei Carabinieri ha evitato possibili conseguenze per un cane lasciato all’interno di un’auto con i finestrini completamente chiusi. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando una passante ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 segnalando la presenza dell’animale chiuso in un veicolo parcheggiato nell’area di un centro commerciale. Il cane trovato nel vano bagagli senza adeguata aerazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Camporotondo Etneo, impegnata nei normali servizi di controllo del territorio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cane chiuso nel bagagliaio a San Giovanni La Punta: decisivo l’intervento dei Carabinieri Notizie correlate Tentato suicidio sul ponte: intervento decisivo dei CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, a Taurasi, i Carabinieri in forza all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano... I carabinieri incontrano gli studenti del liceo scientifico “Ettore Majorana” di San Giovanni La PuntaUn momento che ha acceso l’entusiasmo degli studenti che hanno potuto “toccare con mano” la realtà operativa del pronto intervento In settimana,...