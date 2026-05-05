Vibo Valentia intimidazioni alle imprese | Scianò Indipendenza | Per i criminali non ci saranno alternative devono andarsene loro

A Vibo Valentia, cinque imprese della zona sono state oggetto di intimidazioni che hanno generato preoccupazione tra le realtà imprenditoriali e i rappresentanti politici locali. La questione ha suscitato attenzione e timori tra gli operatori economici, mentre le autorità continuano a indagare sugli episodi che minacciano il settore produttivo della zona. Nessuna persona è stata ancora identificata come responsabile di queste azioni.

Le gravi intimidazioni che hanno colpito cinque note realtà imprenditoriali del Vibonese hanno suscitato forte preoccupazione e un diffuso senso di allarme nel mondo politico e produttivo locale. A intervenire è il Movimento Politico Indipendenza, che attraverso una nota congiunta del coordinamento regionale e provinciale ha espresso “solidarietà e vicinanza” alle aziende coinvolte, ai titolari, ai collaboratori e alle maestranze impegnate quotidianamente nel tessuto economico del territorio. Nel comunicato si sottolinea il valore del lavoro svolto dalle imprese colpite, definito come un contributo essenziale alla crescita economica locale e alla tenuta sociale dell’area vibonese.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia, intimidazioni alle imprese: Scianò (Indipendenza): “Per i criminali non ci saranno alternative, devono andarsene loro” Notizie correlate Da Milano a Vibo Valentia, blitz della polizia contro la ndrangheta. Eseguite 54 misure cautelari di presunti affiliati alle coscheDa Milano fino a Vibo Valentia, la ‘ngrangheta finisce nel mirino della polizia che questa mattina ha eseguito 54 misure cautelari. Leggi anche: Minacce e intimidazioni alle imprese. Sette in carcere, 4 ai domiciliari Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Raid di intimidazioni nella zona industriale tra Vibo e Jonadi: cinque attività prese a fucilate · ilvibonese.it; Vibo Valentia, nuova escalation criminale: colpi d’arma da fuoco contro cinque imprese; Spari contro 5 aziende a Vibo, vertice in Prefettura; il vescovo va in visita di solidarietà; Dirigente Comune di Vibo Valentia aggredito a bastonate alla stazione. Spari contro 5 aziende a Vibo, vertice in Prefettura; il vescovo va in visita di solidarietàColpi di fucile alle serrande di attività nella zona industriale del capoluogo e nella vicina Jonadi. Monsignor Nostro convoca una fiaccolata per giovedì 7 maggio ... rainews.it Vibo Valentia, nuova escalation criminale: colpi d’arma da fuoco contro cinque impreseRaid nella zona industriale nella notte tra mercoledì e giovedì. Indagini della Questura per risalire ai responsabili ... corrieredellacalabria.it Vibo Valentia - Aperta la trasversale delle serre: passo avanti per collegamenti e sicurezza - facebook.com facebook