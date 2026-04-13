Minacce e intimidazioni alle imprese Sette in carcere 4 ai domiciliari

Nella mattina di oggi, si sono svolti numerosi controlli con decine di carabinieri impegnati in un'operazione che ha portato all’arresto di sette persone e alla detenzione domiciliare di altre quattro. L’intervento è stato condotto con un blitz all’alba, coinvolgendo il comando provinciale di Siena. Le indagini riguardano minacce e intimidazioni rivolte alle imprese della zona.

di Laura Valdesi Blitz all’alba. Decine di carabinieri impiegati. Quelli del comando provinciale di Siena non sarebbero stati sufficienti. Di qui il supporto dei colleghi delle province di Napoli, Caserta, Prato, Firenze e Udine dove sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Firenze su richiesta della Distrettuale antimafia. A conclusione di un’inchiesta, condotta nel massimo riserbo, che ha consentito di svelare "un sistematico e violento tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico della regione Toscana", spiega il procuratore capo Rosa Volpe in una nota dove sottolinea, tra...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minacce e intimidazioni alle imprese. Sette in carcere, 4 ai domiciliari L’ombra della mafia nel sistema toscano degli appalti, 11 arresti. Minacce e intimidazioni verso le impreseSiena, 12 aprile 2026 – I carabinieri del Comando Provinciale di Siena, su delega della procura di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno... Stalking e minacce di morte alla ex. Va ai domiciliari col braccialettoMinacce di morte, appostamenti per controllarla e aggressioni fisiche sia all’ex moglie sia a colleghi e amici della donna.