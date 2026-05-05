Viale Stazione | telecomandi ai residenti e Ztl in prospettiva al via il tavolo di confronto
Nel corso di un incontro tra il sindaco e il comitato di commercianti e residenti di viale Stazione sono state illustrate alcune modifiche in programma per la zona. Si prevede l’installazione di telecomandi per l’accesso e l’attivazione di una zona a traffico limitato con lettura delle targhe. Inoltre, sono stati annunciati venti stalli riservati ai commercianti in via Acque Patavine. Queste misure sono state discusse con i rappresentanti locali.
Telecomandi per l'accesso al viale, una Ztl con lettura targhe in arrivo e venti stalli riservati ai commercianti in via Acque Patavine: sono le misure illustrate dal sindaco di Montegrotto Terme nell'incontro con il comitato di commercianti e residenti di viale Stazione, che aveva chiesto un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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