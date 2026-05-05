Viale Stazione | telecomandi ai residenti e Ztl in prospettiva al via il tavolo di confronto

Nel corso di un incontro tra il sindaco e il comitato di commercianti e residenti di viale Stazione sono state illustrate alcune modifiche in programma per la zona. Si prevede l’installazione di telecomandi per l’accesso e l’attivazione di una zona a traffico limitato con lettura delle targhe. Inoltre, sono stati annunciati venti stalli riservati ai commercianti in via Acque Patavine. Queste misure sono state discusse con i rappresentanti locali.