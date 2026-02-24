Municipio Roma I | soste per residenti e Ztl estesa a marzo tavolo poi prime sperimentazioni

Il Municipio Roma I ha deciso di limitare le soste ai residenti nel centro storico e di estendere la ZTL, a causa dell’aumento del traffico e delle difficoltà di parcheggio. A marzo si terrà un tavolo di confronto con i cittadini, seguito dalle prime sperimentazioni sul campo. Sono previste modifiche agli orari e alle aree interessate, con la progressiva eliminazione di circa 6.000 stalli con striscia bianca. Le novità cambieranno la viabilità nel quartiere.

Soste su strada riservate ai residenti del centro storico, un ampliamento degli orari e delle aree incluse nella Zona a traffico limitato, e la cancellazione graduale dei circa 6 mila stalli con striscia bianca. Tra le proposte per la mobilità contenute nella memoria di giunta del Municipio Roma I, si prevede anche il pagamento di un pedaggio per l’accesso in Ztl, applicabile anche ai veicoli elettrici, ma solo se non si tratta della prima auto. Queste iniziative saranno illustrate alla cittadinanza nel corso di quattro incontri aperti: il 25 febbraio nella sala del consiglio municipale di Circonvallazione Trionfale 19, il 26 febbraio al Polo civico Esquilino in via Galilei 57, il 3 marzo al centro anziani di Corso Vittorio Emanuele 304D, e il 4 marzo in piazza Giustiniani 4 al centro anziani di Testaccio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Ztl estesa, bus gratuiti e tram di nuovo regolari: la mobilità a Roma sotto Natale

Ravenna sott'acqua, nuova Ztl e sperimentazioni clinicheLa città di Ravenna si trova ad affrontare diverse sfide e cambiamenti, tra cui la gestione delle acque e le nuove normative sulla mobilità con l'introduzione di una ZTL.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Crisi politica a Ostia, il centrodestra occupa il municipio contro l'area sosta per senza dimora; Sito Istituzionale | Mobilità: il Municipio I propone 10 misure per il Centro Storico; Roma Centro Storico, 10 proposte del Municipio I per Ztl e sicurezza; Municipio X, l'opposizione occupa l'aula: scontro sull’area sosta tra emergenza abitativa e progetto camper.

Roma, Labbucci (Municipio I): Con più strisce blu meno auto in sosta selvaggia, scelta giustaLa delibera della Giunta Capitolina che riduce i parcheggi a strisce bianche e aumenta quelli a pagamento è una scelta giusta e attesa che, come Municipio I, avevamo da tempo proposto e sostenuto con ... adnkronos.com

Roma Centro Storico, 10 proposte del Municipio I per Ztl e sicurezzaApprovata il 10 febbraio 2026 la Memoria con dieci misure su permessi Ztl, orari, Zone 30, sosta residenti, logistica merci, bus turistici e micromobilità; chiesto un tavolo permanente con Roma ... ecodallecitta.it

Municipio Roma I Centro - facebook.com facebook

La Giunta del Municipio Roma I Centro ha approvato una Memoria contenente “Proposte per una mobilità sostenibile nel Municipio Roma I Centro”. Nel documento, dieci proposte per affrontare le criticità della mobilità nel centro storico. Info ow.ly/KJPi5 x.com