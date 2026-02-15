Martinengo aprel cantiere in piazza Papa Giovanni XXIII | stop alla Ztl via i dehors e parcheggi riservati ai residenti

A Martinengo, i lavori di riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII iniziano lunedì 16 febbraio, causando la sospensione temporanea della Ztl, la rimozione dei dehors e lo spostamento dei parcheggi riservati ai residenti. La scelta mira a migliorare la viabilità e gli spazi pubblici nel centro cittadino, coinvolgendo anche alcuni negozi locali che dovranno adattarsi alle nuove disposizioni.

Martinengo. Prenderanno il via domani, lunedì 16 febbraio, i lavori di rifacimento totale di p iazza Papa Giovanni XXIII. Il cantiere durerà circa otto mesi e, per permettere il regolare svolgimento dell’intervento, verrà applicata, come da apposita ordinanza, una profonda modifica della viabilità nel centro storico. L’intervento cuba in tutto 1 milione e 97mila euro: 350mila coperti da contributo regionale e 747mila finanziati con fondi propri di bilancio. “Questa piazza – spiega il sindaco Pasquale Busetti – è la seconda più importante del paese dopo piazza Maggiore. È adiacente alla chiesa parrocchiale ed è uno spazio centrale per la vita del paese.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.