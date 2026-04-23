La Reggia di Venaria si trasforma in un set | da Monica Bellucci a Maria Callas in mostra gli abiti da Oscar delle regine del cinema

Alla Reggia di Venaria apre una mostra dedicata agli abiti da Oscar delle star del cinema, tra cui figurano costumi indossati da attrici iconiche e vestiti ispirati alle regine del grande schermo. La rassegna si svolge all’interno di uno dei complessi monumentali più importanti d’Europa, trasformando il luogo in un set cinematografico. L’esposizione si concentra sui capi di abbigliamento che hanno segnato momenti memorabili sul grande schermo.

Alla Reggia di Venaria, uno dei complessi monumentali più prestigiosi d'Europa, inaugura una mostra che celebra il potere evocativo dell'abito scenico. Dal 17 aprile al 6 settembre 2026, le Sale delle Arti ospitano "Regine in scena. L’arte del costume italiano tra cinema e teatro", un'esposizione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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