Cortona finisce sui fumetti Gli studenti raccontano la città con l’arte del disegno

Cortona diventa protagonista di un fumetto grazie agli studenti che hanno scelto di rappresentarla con il disegno. Il progetto nasce dalla voglia di esplorare la città attraverso le immagini, unendo arte e narrazione. Gli alunni hanno illustrato scorci, piazze e eventi storici, trasformando la memoria locale in storie visive. La loro interpretazione offre uno sguardo nuovo sulla città, coinvolgendo anche i visitatori. Il fumetto sarà presentato nel prossimo evento culturale dedicato alla promozione del patrimonio locale.

La storia della città racconta il passato, ma può diventare anche uno strumento creativo per leggere il presente. Nasce con questo spirito "Cortona a Fumetti", il progetto educativo promosso dal Comune di Cortona insieme a Cortona Sviluppo e all’associazione Il Minotauro, che coinvolge i licei artistici di Cortona e Arezzo e le scuole secondarie di primo grado di Camucia e Terontola in un percorso didattico dedicato al fumetto come linguaggio di divulgazione culturale. L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni al patrimonio storico e identitario del territorio attraverso forme espressive più vicine al loro immaginario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona finisce sui fumetti. Gli studenti raccontano la città con l’arte del disegno Cortona a Fumetti, gli studenti raccontano la storia della città con arte e creativitàCortona a Fumetti nasce dalla passione degli studenti per l’arte e la storia locale. Cortona a Fumetti, gli studenti raccontano la storia della città attraverso l’arte e la creativitàIl progetto “Cortona a Fumetti” nasce dall’idea di usare i fumetti per raccontare la storia locale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cortona finisce sui fumetti. Gli studenti raccontano la città con l’arte del disegno. FINISCE L'AVVENTURA DEGLI AZZURRI L'Italia perde per 9-5 contro l'imbattuta Svizzera e viene eliminata dal torneo maschile #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Curling x.com Pietro Sighel, che ingiustizia! Tanta amarezza,il sogno medaglia finisce in ricorsi Tanta amarezza ieri per quello che è successo sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026, dove il sogno olimpico del nostro Pietro Sighel si è infranto nel modo più caotico e frustra - facebook.com facebook