Un ciclista di San Felice del Benaco si prepara a partire per un viaggio in bici che lo porterà fino a Capo Nord. L’impresa, organizzata dall’Avis, coinvolge il percorso attraverso diversi Paesi europei. La partenza è prevista nelle prossime settimane, con l’obiettivo di percorrere circa duemila chilometri. Monari si metterà in viaggio con l’intenzione di raggiungere la destinazione, affrontando terreni e condizioni climatiche variabili lungo il tragitto.

Il sanfeliciano Enrico Monari sarà presto protagonista di una impresa sportiva che lo porterà fino a Capo Nord. Compirà un viaggio straordinario fatto non solo di fatica e determinazione, ma soprattutto di cuore, mettendosi a disposizione di una causa importante. "Una pedalata per la vita", l’itinerario che compirà è, infatti, collegato ad una raccolta fondi a favore di Avis San Felice sul Panaro odv, con l’obiettivo di sostenere e promuovere concretamente le attività dell’associazione. La partenza è fissata per il prossimo 6 giugno ed è vissuta come un momento carico di emozione per tutta la comunità, pronta a sostenere e seguire questa avventura tappa dopo tappa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio in bici fino a Capo Nord. L’impresa di Monari per l’Avis

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