L' impresa | da Piuro a Capo Nord con una vecchia Panda 4x4

Un uomo ha deciso di attraversare l’Europa a bordo di una vecchia Panda 4x4, partendo da Piuro e arrivando fino a Capo Nord. L’avventura, che coinvolge una sola vettura e un singolo pilota, si snoda attraverso paesaggi diversi e territori vari, senza l’uso di mezzi pubblici o supporti esterni. La sua meta è il punto più a nord della Norvegia, dove il silenzio dei fiordi si mescola al rumore del motore.

Immaginate il rombo inconfondibile di un vecchio motore che sfida il silenzio irreale dei fiordi norvegesi. Immaginate una piccola Panda 4x4, nata per le nostre montagne, che si ritrova a macinare chilometri su chilometri mentre il termometro precipita e l’orizzonte si tinge di un bianco infinito. Questa non è solo una vacanza, è l’impresa epica di Giampaolo “Giampy” Del Curto e del suo compagno di avventure Alessio Fallini. Tutto ha inizio due anni fa a Bassano. Tra i padiglioni di un museo, gli occhi di Giampy cadono su una storica moto che aveva raggiunto Capo Nord. In quel momento, tra un sorriso e un’occhiata d’intesa con Alessio, scatta la scintilla: se può farlo una moto, può farlo anche un Pandino. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Leggi anche: MXGP, Lucas Coenen: "Che emozione allenarsi con Marquez! L'auto preferita? La Panda 4x4" Da Malta a Capo Nord in bicicletta. Partiti lavori per la Ciclovia del SoleSono partiti i lavori di realizzazione del tratto montemurlese della Ciclovia del Sole, il grande progetto di mobilità sostenibile europea che... Approfondimenti e contenuti su Capo Nord In bicicletta da Camerino a Capo Nord: il Comune sostiene l’impresa di PieroniCAMERINO Da Camerino a Capo Nord in bici per realizzare un sogno: promuovere lo sport, la solidarietà e far conoscere le Marche. Questa è l’impresa di Tonino Pieroni, 50enne autista della Contram dal ... corriereadriatico.it Da Camerino a Capo Nord in bici, autista 61enne tenta l'impresaPrenderà il via il 5 maggio da Camerino l'impresa ciclistica di Tonino Pieroni, autista Contram con la passione per lo sport, che in sella alla sua bicicletta raggiungerà Capo Nord, estremo punto ... ansa.it