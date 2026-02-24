Giovani a capo | Avis Porto Sant’Elpidio raddoppia donazioni in un anno

Il coordinatore dell’Avis Porto Sant’Elpidio spiega che l’aumento delle donazioni è stato causato dall’impegno di un gruppo giovane che ha promosso campagne mirate e coinvolgenti. La presenza di nuovi volontari ha portato a organizzare eventi più frequenti e accessibili, attirando più donatori. La strategia ha dato risultati concreti, con il numero di donazioni che si è raddoppiato rispetto all’anno precedente. Ora, l’associazione guarda avanti con entusiasmo.

Un direttivo giovane che rinnova la tradizione. Il segreto del successo dell’Avis di Porto Sant’Elpidio risiede nella capacità di coniugare tradizione e innovazione. Un direttivo con un’età media di 32 anni ha saputo avvicinare nuovi cittadini al mondo della donazione, mantenendo alta la fedeltà dei donatori storici. La presidente Ilaria Santandrea ha ringraziato pubblicamente tutte le istituzioni e le associazioni che hanno collaborato al progetto, sottolineando l’importanza del volontariato in un contesto sociale sempre più frenetico. La collaborazione con il Comune e l’Istituto Superiore locale ha permesso di raggiungere risultati straordinari, con un aumento significativo delle donazioni rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Porto Sant’Elpidio. Camerino raggiunto in pieno recuperoA Porto Sant’Elpidio, Camerino segna due reti nel secondo tempo per recuperare lo svantaggio iniziale.

Porto Sant’Elpidio: FantaSanremo esplode, 2 milioni di squadre e menuIl fenomeno FantaSanremo ha coinvolto Porto Sant’Elpidio, attirando oltre due milioni di squadre e creando un grande fermento tra gli appassionati.