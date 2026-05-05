Un viaggio in Bosnia dedicato alla memoria e all’educazione alla pace porta a rivivere immagini di soldati, fughe nel bosco e case abbandonate in fretta. Le scene, che sembrano appartenere a un passato remoto, si ripresentano con forza nel presente, richiamando le testimonianze di eventi storici ancora vive nel ricordo. La visita si propone di mantenere vivo il ricordo di quei momenti e di riflettere sulla loro attualità.

L’arrivo dei soldati, la fuga nei boschi, le case lasciate in fretta. Scene che sembrano lontane, e invece tornano drammaticamente attuali. È da qui che parte il viaggio della memoria degli studenti dell’istituto "Gino Strada" di Cerreto Guidi: non solo un percorso nella storia, ma uno sguardo sul presente. Le classi terze della scuola secondaria hanno attraversato alcuni dei luoghi simbolo della guerra nei Balcani: Srebrenica, Sarajevo e Mostar. Un’esperienza che rientra nel progetto " Educare alla pace ", inserito nel piano dell’offerta formativa e condiviso con il comitato per la pace, che riunisce scuola, istituzioni e associazioni del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggio della memoria in Bosnia per “educare alla pace“

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