Al liceo inaugura la mostra L’umanità assediata un viaggio della memoria in Bosnia - Erzegovina

Sabato 28 febbraio, nella biblioteca “Cesarino Brusi” del liceo “G. Ricci Cubastro” di Lugo, è stata inaugurata la mostra “L’umanità assediata”. La esposizione si basa sul viaggio della memoria in Bosnia ed Erzegovina, organizzato dal liceo. La mostra è aperta al pubblico e si può visitare presso la stessa biblioteca.

Sabato 28 febbraio, nella biblioteca “Cesarino Brusi” del liceo “G. Ricci Cubastro” di Lugo, è stata inaugurata la mostra “L’umanità assediata”, nata dal viaggio della memoria in Bosnia ed Erzegovina. Questo progetto, tenutosi dal 22 al 27 settembre dello scorso anno, ha coinvolto 25 studenti dell’istituto selezionati attraverso una graduatoria interna. Il viaggio, realizzato grazie al sostegno dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna diretto da Giuseppe Masetti, è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Un bando annuale ha permesso alle scuole vincitrici di usufruire di questa opportunità formativa.... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it "Il viaggio che diventa memoria, per non dimenticare": si inaugura una mostra fotograficaVenerdì 23 gennaio alle ore 10 all'Auditorium della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Statale Di Vittorio, si inaugura una mostra fotografica... Rapina in banca con poliziotti feriti a Caserta: estradati in quattro da Bosnia-ErzegovinaSono stati estradati in Italia i quattro indagati per la rapina avvenuta nel 2025 a Caserta, quando una banda di rapinatori si schiantò...