Varese | nasce l’Angolo delle Meraviglie per educare alla pace

Venerdì 17 aprile, presso la Biblioteca Bruna Brambilla all’interno della scuola Anna Frank di Varese, è stato presentato il progetto La Giornata delle Meraviglie. L’iniziativa è stata ideata per promuovere l’educazione alla pace e coinvolge diverse attività rivolte ai giovani. Alla presentazione ha partecipato Marco Rodari, conosciuto come Claun Pimpa, che ha illustrato gli obiettivi del progetto e il suo ruolo nell’ambito delle attività previste.

Venerdì 17 aprile, presso la Biblioteca Bruna Brambilla situata all’interno dell’Anna Frank di Varese, è stato presentato il progetto La Giornata delle Meraviglie, un’iniziativa guidata da Marco Rodari, noto come Claun Pimpa. L’evento ha la partecipazione di Laura Caruso, che ricopre il ruolo di garante dei diritti dell’infanzia per il Comune di Varese, e ha segnato l’apertura di uno spazio fisico permanente all’interno della struttura bibliotecaria, denominato Angolo delle Meraviglie. L’impatto sociale tra educazione civica e solidarietà internazionale. La nascita di questo spazio non rappresenta solo un’aggiunta agli scaffali locali, ma una strategia educativa volta a connettere i più piccoli con le realtà globali più difficili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese: nasce l’Angolo delle Meraviglie per educare alla pace Notizie correlate Il ruolo sociale della scuola: educare alla paceI commenti sono tanti, in tante forme: dalla poesia di Fatima sulla "violenza che urla e uccide" e sul "falso potere" di chi la pratica, al... Didacta Italia, Rondine e Regione Toscana: educare alla pace partendo dalla scuolaAlla Fortezza da Basso un incontro dedicato alla trasformazione dei conflitti e alla costruzione di relazioni positive tra studenti e docenti FIRENZE... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Nasce alla biblioteca Anna Frank di Varese l'Angolo delle Meraviglie; Alla Biblioteca dell’Anna Frank di Varese l’angolo delle meraviglie contro le guerre; Verso il 25 aprile. L'angolo di Facchetti e la soglia di inciampo davanti alla Pirelli; Più rossi che bianchi. Il Varese cade ancora, il Celle Varazze vince 2-0. Quattro espulsioni. Nasce alla biblioteca Anna Frank di Varese l'Angolo delle MeraviglieUno spazio permanente dedicato al progetto di Claun Pimpa per avvicinare i bambini ai temi della guerra e della solidarietà, tra lettura e impegno civile ... varesenews.it La domenica in #SerieD: #Varese in casa, #Varesina e #Castellanzese in trasferta facebook