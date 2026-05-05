Una startup di Lecce ha sviluppato un sistema che analizza il DNA digitale degli utenti per creare itinerari di viaggio personalizzati. Utilizzando un algoritmo, il servizio cerca di individuare le preferenze e i ritmi individuali di ciascuno, offrendo proposte su misura. La piattaforma mira anche a mettere in luce le realtà locali spesso ignorate dai grandi portali online, favorendo la scoperta di mete meno conosciute.

? Cosa scoprirai Come può un algoritmo capire il tuo vero ritmo di viaggio?. Perché le grandi piattaforme online nascondono le piccole realtà locali?. Cosa succede se la tecnologia decide invece del prezzo più basso?. Come può la Puglia proteggere la propria identità dal turismo di massa?.? In Breve Puglia registra 6,7 milioni di arrivi e 22 milioni di presenze nel 2025.. Il turismo internazionale in Puglia cresce del 22,6% rispetto all'anno precedente.. Il territorio pugliese ospita oltre 10mila strutture ricettive tra hotel e agriturismi.. Il fondatore Paolo Mazzara punta a contrastare il rumore digitale dei grandi portali.. A Lecce nasce Nawigo, la startup che punta a semplificare i viaggi attraverso l’intelligenza artificiale, puntando su un modello basato sul profilo psicologico del turista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viaggi su misura: la startup leccese che legge il tuo DNA digitale

Notizie correlate

L'HRV è il numero segreto dello sportwatch che misura davvero il tuo stressVi siete mai chiesti cos'è l'Hrv? Eccolo la risposta, è un dato che compare sempre più spesso sui migliori sportwatch in commercio e che si trova tra...

In Islanda lo Stato decide il nome di tuo figlio: la legge che nessuno conosceIn Islanda esiste una commissione governativa che approva o rifiuta i nomi dei bambini.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Veratour punta sui viaggi su misura: nasce Aura Wellness Resort e debutta la Corea del Sud; Viaggi last-minute? Ecco le mete ideali, con un occhio all’overtourism e l’altro al portafogli; Veratour lancia Aura Wellness Resort e punta sul travel su misura; Sai perché questo è l'anno giusto per arrivare a Marsiglia (e non solo) con l'Interrail?.

Accademia dei Viaggi, viaggi su misura tra l’Africa Australe e l’Oceano IndianoL’Accademia dei Viaggi di Erika Garbarini nasce nel 2023 per offrire itinerari costruiti attorno alla persona e alla destinazione. travelquotidiano.com

Viaggi combinati di lusso: perché il giro del mondo è la nuova frontiera del travel su misuraIl successo dei viaggi combinati nel segmento premium è legato a un cambiamento più ampio nel modo di intendere il tempo libero. Oggi il lusso non è più sinonimo di staticità. corrierenazionale.it

Chi si ricorda dove eravamo in questo viaggio - facebook.com facebook

In viaggio tra i pueblos «de la frontera» della provincia di Cadice tra confini mobili, silenzi senza tempo, oleografia d’antan. E benessere rurale x.com