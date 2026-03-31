In Islanda lo Stato decide il nome di tuo figlio | la legge che nessuno conosce

In Islanda, una commissione governativa ha il compito di approvare o rifiutare i nomi scelti per i bambini. La legge prevede che i genitori presentino la richiesta prima di registrare il nome, che deve rispettare determinate regole linguistiche e culturali. Nel corso degli anni, sono stati respinti diversi nomi, tra cui uno che è stato vietato più volte.

In Islanda esiste una commissione governativa che approva o rifiuta i nomi dei bambini. Scopri come funziona la legge sui nomi, i casi più assurdi e il nome vietato più volte nella storia del paese. In Islanda lo Stato decide il nome di tuo figlio. Immagina di aspettare un bambino, scegliere il nome con cura, magari per mesi, e poi ricevere una lettera ufficiale che te lo nega. Non è fantascienza. Non è una distopia. È la realtà quotidiana in Islanda, uno dei paesi più avanzati al mondo, dove una legge dello Stato stabilisce quali nomi sono legali e quali no. La commissione che decide chi sei. In Islanda esiste un organismo governativo chiamato Mannanafnanefnd, traducibile come “Comitato islandese per i nomi personali”. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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