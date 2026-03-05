Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 09 | 40

Oggi alle 09:40, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali variazioni sulla rete stradale, fornendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. La redazione continua a monitorare la situazione e a diffondere aggiornamenti regolari per mantenere informati automobilisti e pendolari.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente su via Nettunense la causa delle code tra Frattocchie via della Falcognana nelle due direzioni e resta intenso il traffico sulle consolari rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi a via delle Capannelle la Tiburtina da Settecamini a San Basilio la Salaria tra Grottarossa via dei Prati Fiscali La Flaminia è la Katia rispettivamente da lavoro e dalla Storta nei due casi fino a via dei Due Ponti tutto ricordiamo in direzione centro il traffico sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta all'altezza....