Frana sul Sambro conclusi i lavori a San Benedetto

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza delle difese spondali del torrente Sambro, situato nell’Appennino bolognese. L’intervento, del valore di 250 mila euro, rappresenta un intervento importante per la protezione dell’area. La conclusione di questa operazione segue un intervento di carattere urgente dopo la frana che si era verificata nella zona di San Benedetto.

Un passo avanti per la protezione dell’Appennino bolognese. Si è concluso l’intervento di messa in sicurezza delle difese spondali del torrente Sambro, un’opera dal valore di 250.000 euro finanziata dalla struttura commissariale per l’emergenza 2023. Il cantiere, situato nei pressi del depuratore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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