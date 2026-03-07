Riaperta la strada di via Sopracornola Nuova dopo i lavori di ripristino post frana

La strada di via Sopracornola Nuova è stata riaperta nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo dopo i lavori di ripristino necessari a seguito di una frana. L’Amministrazione comunale di Calolziocorte ha comunicato che la via, chiusa temporaneamente, è stata riaperta dopo aver completato le operazioni di messa in sicurezza e riparazione. La riapertura consente ora il transito regolare sulla strada.

Riapre la strada di Sopracornola. L'Amministrazione comunale di Calolziocorte comunica che nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo è stata riaperta la strada di via Sopracornola Nuova oggetto di lavori di ripristino a seguito della frana - e della necessaria chiusura provvisoria per motivi di sicurezza e lavori - avvenuta a metà settembre. "Si ringrazia l'impresa e i tecnici per aver rispettato i tempi di realizzazione comunicati dal sottoscritto alla frazione di Sopracornola lo scorso mese di dicembre - dichiara il sindaco Marco Ghezzi - Si precisa che la finitura con il tappetino di asfalto sarà realizzata dopo un periodo di assestamento del fondo".