Via Solferino chiude al traffico | scatta l' ultima fase dei lavori a Novara

A Novara, via Solferino è stata temporaneamente chiusa al traffico in vista della fase finale dei lavori di riqualificazione. I lavori riprenderanno lunedì 11 maggio per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza dell’arteria che collega il centro città. La chiusura temporanea riguarda principalmente il traffico veicolare, con l’obiettivo di permettere il completamento delle operazioni di ristrutturazione.

Entrano nella fase conclusiva i lavori di riqualificazione di via Solferino a Novara. Il cantiere riprenderà lunedì 11 maggio per completare l'intervento di messa in sicurezza dell'arteria che collega il centro città.Il cronoprogramma dei lavoriIl calendario degli interventi prevede due fasi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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