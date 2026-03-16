Via all’ultima fase dei lavori sul viadotto Castagnola

A partire da giovedì 19 marzo, Anas inizierà l’ultima fase dei lavori di risanamento strutturale sul viadotto Castagnola, situato sulla strada statale 675 Umbro Laziale a Narni. La chiusura temporanea della strada interesserà le operazioni di intervento e durerà alcuni giorni. Durante questo periodo, saranno adottate misure per regolare il traffico e garantire la sicurezza delle operazioni.

Narni (Terni), 16 marzo 2026 – A partire da giovedì 19 marzo Anas avvierà l’ultima fase dei lavori di risanamento strutturale del viadotto Castagnola, sulla strada statale 675 Umbro Laziale a Narni. Attualmente sono infatti in fase di completamento le attività al di sotto della sede stradale, che hanno riguardato: il rinforzo strutturale delle pile e delle travi, la sostituzione degli appoggi e gli interventi di miglioramento sismico dell’opera. La prossima fase riguarderà in particolare la demolizione della vecchia barriera spartitraffico centrale, la realizzazione di una nuova barriera spartitraffico e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via all’ultima fase dei lavori sul viadotto Castagnola Articoli correlati Nuova fase di interventi sull’A9: lavori sul viadotto Fati, modifiche alla viabilità tra Como e ChiassoSull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso prenderà il via dalle 6 di lunedì 2 marzo la fase conclusiva del programma di interventi sul viadotto Fati,... Leggi anche: Al via l'ultima fase dei lavori sul cavalcavia Porta Milano: viale Manzoni chiuso per un mese nei week end L'ultima fase sul viadotto Castagnola: doppio senso, nuovo spartitraffico e lavori fino all'estate Approfondimenti e contenuti su Via all'ultima fase dei lavori sul... Temi più discussi: Fondazione S. Lucia. Rocca: Al via ultima fase per acquisizione, conclusione attesa per giugno; Gavello, rimossa la gru dall'area di Via Don Milani: prosegue la riqualificazione dell'area; Al via la bonifica alla Nuova Esa, al confine tra Marcon e Mogliano; Social housing all’ex Caserma Lupi di Toscana. Viadotto Castagnola, al via l'ultima fase dei lavori(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - Prosegue in Umbria il programma di riqualificazione profonda della rete stradale, portato avanti da Anas in coordinamento con la Regione, all'interno del quale si inserisce ... msn.com ABBONAMENTI. Ultima fase al via. Resteranno 10mila posti per i bigliettiComincia oggi l’ultima fase della campagna abbonamenti della Fiorentina. La più corposa, quella della vendita libera che resterà aperta fino al prossimo 1 settembre, a meno che i posti a disposizione ... lanazione.it Via Fani, Meloni: pagina dolorosa, ricordiamo i servitori dello Stato uccisi - facebook.com facebook #viabilità la linea #bus 663, per una perdita idrica, non transita lungo via Tor Fiscale e via Monte Albino ma prosegue su via Appia Nuova x.com