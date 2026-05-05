Via Pitrè arriva il semaforo pedonale | c' è pure un pulsante per la polizia per l' uscita delle pattuglie

In via Pitrè è stato installato un semaforo pedonale dotato di pulsante, che permette anche l’uscita delle pattuglie di polizia. La richiesta di un autovelox fisso, sostenuta da una petizione, non ha ancora ottenuto risposta e si trova ancora in fase di attesa. La nuova segnaletica mira a migliorare la sicurezza dei pedoni, mentre la questione dell’autovelox continua a rimanere irrisolta.

La richiesta di un autovelox fisso, per la quale è stata anche avviata una petizione, rimane in stallo. Mentre entra in funzione da oggi il nuovo semaforo a chiamata di via Pitrè, all’altezza dell’ingresso della cittadella della polizia. Si tratta di un impianto particolarmente atteso in una.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La lunga serie di incidenti in via Pitrè, il Comune installerà un semaforo all'altezza della cittadella della poliziaDopo una lunga scia di incidenti, in via Pitrè - all’altezza della cittadella della polizia - verrà installato un semaforo. Semaforo pedonale e marciapiede in via Luigi NerviCORCIANO – Una telefonata ricevuta il giorno di Natale del 2024 ha segnato il punto di svolta per la viabilità di via Pierluigi Nervi. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Lunga scia di incidenti in via Pitrè, l'appello: Installare un autovelox fisso; Grave incidente in via Pitré a Palermo, scontro tra auto e moto: 40enne in condizioni critiche; Raccolta di firme per l’installazione di un autovelox in via Pitrè . Nota consigliere comunale Abbate e consigliere circoscrizionale Minnone – Città di Palermo; Dal 5 maggio istituzione di un semaforo a chiamata in via Pitrè, in corrispondenza della Cittadella della Polizia. Residenti di via Pitrè chiedono un autovelox e più sicurezza stradale. Raccolta firme promossa dai consiglieri Abbate e Minnone. #viaPitrèPalermo #sicurezzastradalePalermo #viaPitrèautovelox #raccoltafirmeviaPitrè #AntoninoAbbate #AntoninoMinnone #au - facebook.com facebook